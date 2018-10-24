2018-10-24T16:47:48+03:00
Политика

Состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией

Согласование сирийского комитета пройдет в координации со спецпосланником генсекретаря ООН Стаффаном де Мистурой
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Саммит по Сирии лидеров Ирана, Турции и РоссииСаммит по Сирии лидеров Ирана, Турции и РоссииФото: REUTERS
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Заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал приняли решение ускорить работу по согласованию состава конституционного комитета Сирии с учетом интересов всех граждан этой страны. Об этом представители стран договорились на консультациях в Москве, сообщается на портале МИД РФ.

"Условлено ускорить работу по согласованию состава конституционного комитета с учетом интересов всех сирийцев, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН, в координации со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой", - сообщили в российском дипведомстве.

Переговоры состоялись в преддверии саммита по Сирии.

Напомним, 27 октября в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. Представителя президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что повестке дня будет стоять соглашение по Идлибу и политическое урегулирование в сирийском регионе.

Ранее kp.ru сообщал, что на полях саммита президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут отдельную встречу.

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