2018-10-27T15:03:57+03:00
Политика

Путин и Макрон обсудили Сирию по телефону перед встречей в Стамбуле

О разговоре лидеров России и Франции рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Накануне визита в Стамбул Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем МакрономНакануне визита в Стамбул Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем МакрономФото: REUTERS
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Утром в субботу, 27 октября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Главной темой беседы стало урегулирование ситуации в Сирии и предстоящий четырехсторонний саммит в Стамбуле.

Так, Макрон, в частности, отметил необходимость политического разрешения конфликта в Арабской Республике. Кроме того, французский лидер сообщил о своем намерении просить коллег из Германии, Турции и России не допускать применение химического оружия, вместо этого обеспечивая долговременное соблюдение режима перемирия. По мнению главы государства, это поможет избежать гуманитарной катастрофы.

Сначала о состоявшемся между Путиным и Макроном разговоре сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, а чуть позже информацию подтвердили в Кремле.

"Да. Разговор был", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в эту субботу Владимир Владимирович прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии, в котором примут участие лидеры Турции, ФРГ и Франции.

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