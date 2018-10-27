Владимир Путин прибыл на четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится четырехсторонний саммит по Сирии. Лидеры России, Турции, Германии и Франции обсудят продвижение процесса политического урегулирования в арабской республике.
Встреча пройдет во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и государственном доме приемов иностранных гостей. Несколько раньше главы российского государства прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Владимир Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии.
Ожидается, что перед участниками переговоров выступит с брифингом спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
«Я хочу напомнить лидерам этих стран, что после локализации проблемы в Идлибе необходим международный консенсус для поддержки действий ООН по созданию конституционного комитета», - заявил дипломат накануне.
Накануне визита в Стамбул Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Стамбуле в четырехстороннем формате продолжится обмен мнениями по проблеме политического урегулирования в Сирии, возвращения беженцев и дальнейшего укрепления безопасности и стабильности в арабской республике.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на различия в подходах, все участники переговоров преследуют единую цель достижения мира в Сирии.
«Это общая цель, но по инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения…Сейчас речь идет о совмещении различных форматов для сверки часов, для обсуждения, для попытки нащупать общие темы», - подчеркнул Песков.
Встреча Путина с президентом Турции.