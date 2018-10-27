2018-10-27T14:38:43+03:00
Политика

Владимир Путин прибыл на четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле

Лидеры России, Франции, Германии и Турции обменяются мнениями по продвижению процесса политического урегулирования в арабской республике [видеотрансляция]
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится четырехсторонний саммит по Сирии. Лидеры России, Турции, Германии и Франции обсудят продвижение процесса политического урегулирования в арабской республике.

Встреча пройдет во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и государственном доме приемов иностранных гостей. Несколько раньше главы российского государства прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Владимир Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии.

Ожидается, что перед участниками переговоров выступит с брифингом спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Я хочу напомнить лидерам этих стран, что после локализации проблемы в Идлибе необходим международный консенсус для поддержки действий ООН по созданию конституционного комитета», - заявил дипломат накануне.

Накануне визита в Стамбул Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Стамбуле в четырехстороннем формате продолжится обмен мнениями по проблеме политического урегулирования в Сирии, возвращения беженцев и дальнейшего укрепления безопасности и стабильности в арабской республике.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на различия в подходах, все участники переговоров преследуют единую цель достижения мира в Сирии.

«Это общая цель, но по инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения…Сейчас речь идет о совмещении различных форматов для сверки часов, для обсуждения, для попытки нащупать общие темы», - подчеркнул Песков.

Встреча Путина с президентом Турции.

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