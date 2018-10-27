Украинская лента о войне в Донбассе провалилась в прокате

27 Окт. 19:42 2018-10-27T19:43:13+03:00

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Украинский фильм о войне в Донбассе «Позывной Бандерас» провалился в прокате и по итогам кассовых сборов может быть снят с показа.

Данные бокс-офиса на сайте «Кино-театр.ua» свидетельствуют, что лента, премьера которой состоялась 11 октября, за первые недели проката собрал лишь 753,5 тысячи гривен. При этом бюджет боевика составляет 40 млн гривен (более $1,4 млн), половину из которых предоставило Министерство культуры Украины.

По словам сценариста картины, Сергея Дзюбы, фильм готовятся снять с проката из-за плохих сборов. Такую ситуацию он охарактеризовал как «саботаж патриотического кино» и обвинил прокатчиков в попытках «скрыть» фильм от зрителей. Провал рекламной кампании Дзюба предлагает исправить с помощью «сарафанного радио».

«Призываю всех распространять информацию о фильме и идти в кинотеатры! Вместе победим! Никто кроме нас! Прошу репост!», - написал сценарист на своей странице в Facebook.

Сюжет фильма повествует о об украинском военнослужащем, который принимает участие в конфликте на востоке страны и пытается предотвратить диверсии против местных жителей. Режиссером картины выступил гражданин Грузии Заза Буадзе, уже довольно искушенный игрок на ниве украинского патриотизма. В в 2017 году он снял ленту «Червоный» о командире Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) Даниле Червоном, попавшем в ГУЛАГ в 1947 году.

Напомним, украинские власти с 2014 года проводят в Донбассе карательную силовую операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По оценкам ООН, жертвами конфликта к настоящему времени стали более 10 тысяч человек.