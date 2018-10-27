Disney снимет новую часть «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа

27 Окт. 21:00 2018-10-27T21:00:48+03:00

На решение продюсеров картины повлияли низкие сборы последнего фильма франшизы, а также возраст именитого актера, сообщает таблоид Daily Mail.

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Следующая, шестая часть кинофраншизы «Пираты Карибского моря» обойдется без капитана Джека Воробья и исполнителя этой роли, американского актера Джонни Деппа. Об этом сообщил один из создателей серии фильмов, сценарист Стюарт Битти.

Как сообщил Битти таблоиду Daily Mail, боссы Disney хотят полностью перезапустить «Пиратов» и придать свежему фильму новый облик. К такому решению кинокомпанию подтолкнули низкие кассовые сборы предыдущей части франшизы, а также возраст Деппа, которому в июне исполнилось 55 лет. Считается, что актер теряет популярность у молодой аудитории.

Вместе со стареющим кумиром, команду покинут большинство создателей предыдущих пяти фильмов, из которых в проекте останется только продюсер Джерри Брукхаймер.

Другие изменения в актерском составе пока не анонсируются. Зато известно, что штат сценаристов могут пополнить Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над рядом успешных картин включая боевик «Дэдпул» и комедийный хоррор «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Джонни Депп сыграл во всех пяти фильмах «Пиратов Карибского моря», воплотив на экране колоритный образ капитана Джека Воробья – самого узнаваемого героя франшизы. Картины принесли Disney более 4,5 млрд долларов, а за роль в первой части Депп был номинирован на премию «Оскар» (2004).