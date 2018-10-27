27 Окт. 22:34 2018-10-27T22:34:30+03:00

Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, чтобы пожаловаться на Россию Фото: REUTERS

В пятницу президент Украины побывал в белорусском Гомеле, где принял участие в двустороннем форуме

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Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы в очередной раз обвинить Россию в «агрессии» в Донбассе.

Внимание на этот эпизод обратил внимание телеканал «112 Украина», транслировавший встречу президентов в рамках Форума регионов Украины и Белоруссии в Гомеле.

В соответствии с протоколом, первым выступал Порошенко, после которого к трибуне поднялся Лукашенко. Белорусский лидер говорил об экономических и культурных аспектах двустороннего взаимодействия с Киевом.

В конце своей речи Лукашенко упомянул «братоубийственный конфликт» на востоке Украины, который следует решать силами трех славянских народов: Минск готов помочь в мирном процессе, но будет действовать только в рамках договоренностей между Украиной и Россией.

Порошенко не смог оставить без комментария слова белорусского коллеги и после его выступления вновь, в нарушение протокола встречи, взял слово. Сначала президент Украины поблагодарил Лукашенко за поддержку, после чего пришел к привычному шаблону о «российской агрессии» в регионе и необходимости выполнения минских соглашений.

Напомним, Киев с 2014 года проводит в Донбассе силовую операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По оценкам ООН, к настоящему времени жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.