Глава МИД Сербии: За отмену проекта «Южный поток» расплачиваются балканские страны
За срыв проекта строительства газопровода «Южный поток» расплачиваются страны балканского региона, рассчитывавшие на его реализацию. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выступая на форуме по энергетической безопасности в Белграде.
По словам дипломата, реализация «Южного потока» была бы лучшей опцией для Сербии, которая к тому же, никому не наносила вреда.
«Мы решали вопрос строительства газовой инфраструктуры транзитными таксами и такое решение представляло интерес для региона и ЕС», - напомнил Дачич.
Несмотря на то, что Евросоюз уверял заинтересованные стороны в том, что строительство газопровода будет согласовано, в итоге проект отменили.
«Реальность заключается в том, что «Северный поток» мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а «Южный поток» — нет. Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него», - резюмировал сербский министр.
Газопровод «Южный поток» планировалось проложить по дну Черного моря из России в болгарский порт Варна. Далее он должен был пройти по территориям Болгарии, Сербии и Венгрии до Австрии и Италии. Мощность двух ниток составила бы 63 миллиарда кубометров газа в год.
Строительство газопровода стартовало 7 декабря 2012 года, ввод в эксплуатацию намечался на 2016 год. В свою очередь Брюссель выразил опасения, что проект нарушает положения так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, согласно которым добывающим компаниям запрещено выполнять функции дистрибьютора и оператора на территории Евросоюза.
Строительство газопровода неоднократно прерывалось болгарской стороной, в результате в декабре 2014 года российские власти объявили, что полностью отказываются от проекта «Южный поток» из-за неконструктивной позиции ЕС.