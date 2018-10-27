2018-10-27T23:03:16+03:00
В мире

Глава МИД Сербии: За отмену проекта «Южный поток» расплачиваются балканские страны

Позиция Брюсселя по газопроводу ударила по Белграду и другим игрокам региона, рассчитывавшим на его строительство
Денис СУХОВ
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Фото: ГазпромФото: Газпром
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За срыв проекта строительства газопровода «Южный поток» расплачиваются страны балканского региона, рассчитывавшие на его реализацию. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выступая на форуме по энергетической безопасности в Белграде.

По словам дипломата, реализация «Южного потока» была бы лучшей опцией для Сербии, которая к тому же, никому не наносила вреда.

«Мы решали вопрос строительства газовой инфраструктуры транзитными таксами и такое решение представляло интерес для региона и ЕС», - напомнил Дачич.

Несмотря на то, что Евросоюз уверял заинтересованные стороны в том, что строительство газопровода будет согласовано, в итоге проект отменили.

«Реальность заключается в том, что «Северный поток» мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а «Южный поток» — нет. Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него», - резюмировал сербский министр.

Газопровод «Южный поток» планировалось проложить по дну Черного моря из России в болгарский порт Варна. Далее он должен был пройти по территориям Болгарии, Сербии и Венгрии до Австрии и Италии. Мощность двух ниток составила бы 63 миллиарда кубометров газа в год.

Строительство газопровода стартовало 7 декабря 2012 года, ввод в эксплуатацию намечался на 2016 год. В свою очередь Брюссель выразил опасения, что проект нарушает положения так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, согласно которым добывающим компаниям запрещено выполнять функции дистрибьютора и оператора на территории Евросоюза.

Строительство газопровода неоднократно прерывалось болгарской стороной, в результате в декабре 2014 года российские власти объявили, что полностью отказываются от проекта «Южный поток» из-за неконструктивной позиции ЕС.

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