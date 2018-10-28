28 Окт. 10:20 2018-10-28T10:20:46+03:00

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В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем. Как заявил замглавы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, незалежная может лишиться своего западного региона в самом ближайшем будущем.

По мнению политика, с момента обретения Украиной независимости три региона страны были «отданы на откуп» местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям. Как уточнил чиновник, речь идет о Крыме, Донбассе и Закарпатье. «Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», - сказал Тука в интервью украинским СМИ.

При этом замминистра выразил уверенность в том, что выдача жителям Закарпатья венгерских паспортов была «спланированной спецоперацией».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре появилось видео, на котором жители города Берегово Закарпатской области Украины получают венгерские паспорта в консульстве этой страны. При этом украинские законы запрещают иметь двойное гражданство. После этого Киев объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата и предписал покинуть страну в течение трех суток.