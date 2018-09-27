2018-09-27T18:27:18+03:00
Политика

СБУ проводит расследование в связи с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, виновные в этом понесут ответственность
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование впо факту выдачи в Закарпатской области паспортов Венгрии, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что виновные в этом понесут ответственность.

"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении любых лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства", - сказал Луценко, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилось видео, на котором жители города Берегово Закарпатской области Украины получают венгерские паспорта в консульстве этой страны. Жители также приносили присягу на верность Венгрии, а дипломаты советовали им не сообщать украинским властям о получении паспортов.

Накануне в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин поднял этот вопрос на встрече с венгерским коллегой. По итогам переговоров украинский министр заявил, что консул Венгрии будет выслан, если не решит уехать сам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу
Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян
«Дешевле нет смысла делать»: Продавец места в очереди за iPhone рассказал о расценках
Военные из Нидерландов замерзли на учениях НАТО в Норвегии
Стали известны темы разговора Путина и Курца в Санкт-Петербурге
Госдума приняла закон по борьбе с «резиновыми офисами» для иностранцев
Голикова рассказала о существенном снижении рождаемости в России
Германия хочет усилить взаимодействие с Россией для противостояния США
Путин оценил поддержку русского языка в Азербайджане
«Аккуратнее с новыми технологиями»: Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования
Ученые доказали эффективность аспирина при борьбе с раком
Золотые часы вдов с "Титаника" продали на аукционе за $65 тысяч
Евро-2024 пройдет в Германии
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о расследовании крушения Boeing
В США признали, что не могут применять к России те же санкции, что к Ирану и КНДР
Молодожены назвали Санкт-Петербург свадебной столицей России
Колумбийка сымитировала беременность, роды, похищение и убийство, чтобы удержать мужа
В России с 6 октября вводятся новые правила регистрации автомобилей
Украина ввела новые санкции против России
Главный психиатр Москвы рекомендовал стоящим в очереди за iPhone обратиться к врачам