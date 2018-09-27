СБУ проводит расследование в связи с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-27T18:27:18+03:00

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, виновные в этом понесут ответственность

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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование впо факту выдачи в Закарпатской области паспортов Венгрии, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что виновные в этом понесут ответственность.

"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении любых лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства", - сказал Луценко, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилось видео, на котором жители города Берегово Закарпатской области Украины получают венгерские паспорта в консульстве этой страны. Жители также приносили присягу на верность Венгрии, а дипломаты советовали им не сообщать украинским властям о получении паспортов.

Накануне в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин поднял этот вопрос на встрече с венгерским коллегой. По итогам переговоров украинский министр заявил, что консул Венгрии будет выслан, если не решит уехать сам.