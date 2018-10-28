Матч Барселона - Реал Мадрид: Коутиньо и Суарес сыграют в атаке "Барселоны" в Класико

28 Окт. 17:25 2018-10-28T17:25:52+03:00

Луис Суарес будет в атаке "Барселоны" в матче против "Реала". Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 28 октября в чемпионате Испании будет сыгран главный матч 10 тура в Ла Лиге. "Барселона" на своем поле примет "Реал Мадрид". Каталонцы к этому поединку подошли без своего лидера последних лет. Лионель Месси сломал руку и впервые с 2007 года не выйдет на поле в Эль Класико. В атаке без него появятся Коутиньо и Суарес. Полностью же стартовый состав "Барселоны" таков:

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Хорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Луис Суарес, Коутиньо

Сайт KP.RU проводит онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал Мадрид". Вы можете посмотреть на нашем сайте и видеотрансляцию Эль Класико.

Стартовый свисток матча Барселона - Реал Мадрид прозвучит в 18:15 по московскому времени.