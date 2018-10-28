Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии
Бывший глава женералитета (правительсва) Каталонии Карлес Пучдемон официально объявил о создании новой политической партии «Национальный призыв к республике», которая выступит в поддержку сепаратистских устремлений региона.
По данным газеты The Guardian, первый учредительный съезд партии состоялся в субботу вечером, 27 октября, в каталонском городе Манреса. Последний располагается недалеко от тюрьмы, где содержатся задержанные испанскими властями политики-сторонники независимости региона.
По словам Пучдемона, который сейчас находится в Брюсселе, движение призвано стать инструментом для объединения сил, выступающих за независимость Каталонии от Испании. Сам политик занял в организации должность президента-основателя.
На собрании присутствовал и нынешний глава Каталонии Ким Торра, призвавший «давить» на испанские власти. Утверждается, что новая партия насчитывает 9,5 тысячи членов. В то же время некоторые соратники Пучдемона заняли более умеренную позицию и не примкнули к движению.
Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости, большинство участников которого проголосовало за выход из состава Испании. На основе результатов плебисцита правительство автономии приняло декларацию о независимости.
В Мадриде законность референдума не признали, а всех организаторов голосования, в том числе Пучдемона, привлекли к ответственности. В автономии на восемь месяцев ввели прямое управление, вплоть до внеочередных выборов в местное правительство. Экс-глава женералитета, обвиненный испанскими властями в растратах и подстрекательстве к бунту, скрылся от правосудия в Бельгии.
В начале июня в Каталонии состоялись выборы, на которых победу одержали сторонники независимости региона.
Еще больше материалов по теме: «Референдум о независимости Каталонии-2017»