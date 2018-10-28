2018-10-28T21:40:52+03:00
В мире

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии

Движение «Национальный призыв к республике» будет добиваться выхода автономии из состава Испании в соответствии с результатами референдума о независимости
Денис СУХОВ
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Экс-глава Каталонии Карлес ПучдемонЭкс-глава Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Бывший глава женералитета (правительсва) Каталонии Карлес Пучдемон официально объявил о создании новой политической партии «Национальный призыв к республике», которая выступит в поддержку сепаратистских устремлений региона.

По данным газеты The Guardian, первый учредительный съезд партии состоялся в субботу вечером, 27 октября, в каталонском городе Манреса. Последний располагается недалеко от тюрьмы, где содержатся задержанные испанскими властями политики-сторонники независимости региона.

По словам Пучдемона, который сейчас находится в Брюсселе, движение призвано стать инструментом для объединения сил, выступающих за независимость Каталонии от Испании. Сам политик занял в организации должность президента-основателя.

На собрании присутствовал и нынешний глава Каталонии Ким Торра, призвавший «давить» на испанские власти. Утверждается, что новая партия насчитывает 9,5 тысячи членов. В то же время некоторые соратники Пучдемона заняли более умеренную позицию и не примкнули к движению.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости, большинство участников которого проголосовало за выход из состава Испании. На основе результатов плебисцита правительство автономии приняло декларацию о независимости.

В Мадриде законность референдума не признали, а всех организаторов голосования, в том числе Пучдемона, привлекли к ответственности. В автономии на восемь месяцев ввели прямое управление, вплоть до внеочередных выборов в местное правительство. Экс-глава женералитета, обвиненный испанскими властями в растратах и подстрекательстве к бунту, скрылся от правосудия в Бельгии.

В начале июня в Каталонии состоялись выборы, на которых победу одержали сторонники независимости региона.

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