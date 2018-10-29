В польском городе Жешув рухнул потолок в ТЦ, пострадали семь человек
В воскресенье, 28 октября, в польском городе Жешув обвалился потолок в торговом центре, пострадали семь человек, сообщает RMF24. Шестерых пострадавших доставил в больницы. К счастью, никто из них не получил травм, опасных для жизни.
Пресс-служба Подкарпатского управления полиции уточняет: в магазине на первом этаже торговой галереи на улице Пилсудского в Жешуве оторвался подвесной потолок размером примерно 40 на 50 метров. В тот момент в магазине находилось около полусотни посетителей, но решили эвакуировать всех людей из ТЦ – порядка трех тысяч человек – потому что сработала пожарная сигнализация.
Спасатели работали на месте ЧП, пока не убедились в том, что под завалами нет людей. Причины произошедшего выясняются.
Работавшие на месте спасатели убедились, что под завалами людей не осталось. Фото: Twitter/FaktyTVN
Напомним, в апреле сайт kp.ru писал о подобном ЧП в Челябинской области, где тоже обвалился потолок одного из магазинов торгово-развлекательного комплекса «Слон» в Миассе.