ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов из-за ошибки в базе данных

29 Окт. 09:39 2018-10-29T10:13:20+03:00

ГИБДД оставила без наказания более 5 млн штрафов из-за ошибки в базе данных Фото: Иван МАКЕЕВ

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В понедельник, 29 октября, появилась информация о том, что московское управление Госавтоинспекции не смогло вынести около 5,4 миллиона штрафов из-за технической ошибки, которая произошла в работе федеральной информационной системы (ФИС).

Как уточнил глава ГИБДД Михаил Черников, проблема возникла из-за «некорректного слияния баз данных». В результате адреса и фамилии многих автовладельцев начали отображаться неверно либо перестали отображаться вообще, поэтому прислать им «письма счастья» стало невозможно.

«Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода. <…> То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», - приводит слова Черникова газета «Коммерсант».

Кстати, отметим, это уже не первая подобная проблема. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года сбой в базе ГИБДД случился в Санкт-Петербурге. Тогда до устранения неполадок было невозможно зарегистрировать машину.