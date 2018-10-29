29 Окт. 11:38 2018-10-29T11:38:07+03:00

В России картофель, мясо и зерно хотят облучать атомом, чтоб они не портились Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Мало нам нитратов, пестицидов и химических удобрений, которыми рьяно сдабривают наши овощи и фрукты ради хорошего урожая, так теперь надумали еще продукты питания облучать. В прямом смысле. Компания «Русатом Хэлскеа» (структура «Росатома») уже приступила к разработке технологии по ионизирующему излучению продуктов питания. И к концу 2019 года должна закончить испытания и представить результаты.

Впрочем, специалисты компании уже уверяют, что эта технология - прорыв в будущее сельского хозяйства. Обработанные ионизирующим излучением продукты будут дольше храниться и меньше портиться: картошка не будет прорастать, яблоки не будут гнить, а окорочка оставаться свежими без холодильника.

Дело в том, что атом уничтожит бактерии, вирусы и плесень. Исследователи отмечают, что семена после такой обработки даже дадут лучший урожай.

В первую очередь технологию планируют применить для обработки мяса, картофеля и зерна.

Но есть и противники этих новшеств, которые требуют относится к их внедрению взвешенно и аккуратно. Ведь излучение способно убить не только вредные бактерии, но и полезные витамины - Е и В1, а также белки. Кроме того, у ученых до сих пор не единого мнения по поводу безопасности или о вреде такого воздействия, пишет газета «Известия».