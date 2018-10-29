На юго-востоке Москвы мужчина шесть раз выстрелил в своего соседа

29 Окт. 12:14 2018-10-29T12:14:42+03:00

Житель многоэтажки шесть раз выстрелил в своего соседа по лестничной клетке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Убийца рассказал полицейским, что конфликтовал со своей жертвой

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В многоквартирном доме, расположенном в московском районе Люблино на улице Головачева, вечером в субботу, 28 октября произошло убийство. Житель многоэтажки шесть раз выстрелил в своего соседа по лестничной клетке.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве, пострадавший мужчина 1975 года рождения скончался от полученных ранений. Приехавший по вызову наряд полиции задержал убийцу и доставил его в отделение. На допросе задержанный рассказал, что в течение последних двух лет конфликтовал со своим соседом, которого он застрелил.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России "Убийство".

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета решают вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Мера пресечения для гражданина будет избрана в ближайшее время.