На юго-востоке Москвы мужчина шесть раз выстрелил в своего соседа
В многоквартирном доме, расположенном в московском районе Люблино на улице Головачева, вечером в субботу, 28 октября произошло убийство. Житель многоэтажки шесть раз выстрелил в своего соседа по лестничной клетке.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве, пострадавший мужчина 1975 года рождения скончался от полученных ранений. Приехавший по вызову наряд полиции задержал убийцу и доставил его в отделение. На допросе задержанный рассказал, что в течение последних двух лет конфликтовал со своим соседом, которого он застрелил.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России "Убийство".
В настоящий момент сотрудники Следственного комитета решают вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Мера пресечения для гражданина будет избрана в ближайшее время.