2018-10-29T12:14:25+03:00
Общество

Сбербанк заявил, что утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

Также в кредитной организации опровергли угрозу персональным данным самих работников
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Сбербанк заявил, что утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентамСбербанк заявил, что утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 октября, Сбербанк прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения об утечке данных сотрудников. Как заверили в кредитной организации, попадание в сеть электронных адресов некоторых работников банка «не несет угрозы раскрытия их персональных данных». Кроме того, по словам представителя финансового учреждения, не о чем волноваться и клиентам.

«Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка. Данная адресная книга находится в открытом доступе для всех сотрудников и не несет угрозы раскрытия их персональных данных», - заявили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в сеть попали имена и адреса электронной почты около 420 тысяч сотрудников крупнейшего банка страны. Отмечалось, что эти данные были размещены неизвестным пользователем на одном из сайтов для программистов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иран запустил массовое производство своих новейших истребителей «Косар»
В Минтруде предложили штрафовать предприятия за ущемление прав сотрудников
Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира
Названы самые популярные у одиноких мужчин курорты России
Илон Маск пожаловался на худший год в жизни
Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарства
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии
В США неизвестный ранил одного человека в Дартмутском колледже
На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I
Водолаз погиб во время поисков разбившегося в Индонезии самолета
Пушков: США – «непредсказуемая и ненадежная сверхдержава»
В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»
Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку с Китаем
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе
Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на жизнь россиян
Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций
Погода в Москве на 3 ноября 2018 года: в столице будет дождливо, но тепло
Британец, отправивший Терезе Мэй письмо с угрозами, получил 1,5 года тюрьмы
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в конгресс США
Помпео заявил, что Россия якобы угрожает безопасности США
В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar
Трамп: США открыты для новой ядерной сделки с Ираном
Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой
В США умер Марио Сегале, в честь которого назвали героя игры Super Mario
Трамп оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют
На Украине решили назвать буровые установки в честь Бандеры и Мазепы
В США готовят кибератаку на Россию в случае «вмешательства» в выборы в Конгресс
Песков: Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Париже не запланирована