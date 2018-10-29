Сбербанк заявил, что утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам
В понедельник, 29 октября, Сбербанк прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения об утечке данных сотрудников. Как заверили в кредитной организации, попадание в сеть электронных адресов некоторых работников банка «не несет угрозы раскрытия их персональных данных». Кроме того, по словам представителя финансового учреждения, не о чем волноваться и клиентам.
«Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка. Данная адресная книга находится в открытом доступе для всех сотрудников и не несет угрозы раскрытия их персональных данных», - заявили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в сеть попали имена и адреса электронной почты около 420 тысяч сотрудников крупнейшего банка страны. Отмечалось, что эти данные были размещены неизвестным пользователем на одном из сайтов для программистов.