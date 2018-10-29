2018-10-29T12:20:06+03:00
Политика

В Дамаске после семилетнего перерыва открылся Национальный музей

Для посетителей доступна только часть помещений, в остальных продолжается реставрация
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Дамаске открылся Национальный музейВ Дамаске открылся Национальный музейФото: Елена ЧИНКОВА
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Впервые за последние несколько лет Национальный музей, расположенный в Дамаске, открылся для посетителей. Здесь представлена уникальная коллекция исторических древностей, часть экспонатов в буквальном смысле пришлось спасать от террористов.

Отмечается, что в настоящее время открыта только часть помещений, остальные специалисты продолжают восстанавливать после войны. В частности, польскому реставратору Бартошу Марковски сейчас предстоит реконструировать древнюю скульптуру, найденную в окрестностях Пальмиры. Мастеру предстоит почти ювелирная работа по восстановлению каменного льва, который держит в лапах антилопу. Ранее эта композиция была установлена у входа в в храм древнеарабской богини Аллат, передает телеканал «360».

Сотрудники музея бережно выкладывают на витрины древнейшие экспонаты: золотые и серебряные изделия, каменные скульптуры, древние монеты и украшения.

«После семи лет войны, когда наш музей был закрыт, мы наконец-то сможем принимать посетителей. Национальный музей известен во всем мире, потому что здесь есть уникальные экспонаты, очень важные для всемирной истории», - цитирует генерального директора Античных парков и Музеев Сирии Махмуда Хамуда сайт телеканала «Звезда».

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