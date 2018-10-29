СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-29T15:07:14+03:00

Молодая пара из Торонто нашла шесть колец с бриллиантами в коробке от настольной игры Фото: с личной страницы в facebook

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Крис Лайтфут и его девушка Мэнди Флек в начале этого года перебрались из Сиднея в Торонто. На днях родители 27-летнего парня решили приехать в Канаду и навестить пару.

Для того, чтобы приятно и с пользой провести время с родственниками, влюбленные решили купить в комиссионном магазине настольную игру. Ребята тогда и подумать не могли, что подержанная игра за 2 $ «подарит» им около 18 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей)!

Шесть колец с бриллиантами на сумму 18 тысяч долларовФото: с личной страницы в facebook

Фото: с личной страницы в facebook

- Я подумал, что раз приехали родители, вряд ли нас ждёт дикая вечеринка с алкоголем. Поэтому стоит сходить в комиссионный магазин и взять несколько настольных игр,- рассказал Крис Лайтфут.

В одном из комиссионных магазинов Торонто Крис купил головоломку под названием Mind Trap. Она обошлась ему всего в 2 $. Парень принес головоломку домой, и когда родственники приступили к игре, они обнаружили в коробке потайной отсек, где лежало шесть колец с настоящими бриллиантами на сумму 18 тысяч долларов!

- Мы просто стояли, глядя друг на друга, и думали: "Боже, это всё по-настоящему?- восклицает Крис.

В планах у ребят купить яхту и отправиться на ней на Багамы, когда у них кончится срок действия визыФото: с личной страницы в facebook

Фото: с личной страницы в facebook

Сначала пара попыталась найти хозяина драгоценностей через интернет. Однако никто так и не откликнулся. Тогда пара решила оставить драгоценности себе, сообщает news.yahoo.com.

В планах у ребят купить яхту и отправиться на ней на Багамы, когда у них кончится срок действия визы.