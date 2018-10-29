Новейший препарат от туберкулеза создали ученые из Индии и США

29 Окт. 15:02 2018-10-29T15:02:27+03:00

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Химики из Индии и США разработали препарат, который способен убивать бактерии туберкулеза изнутри. Опасные для здоровья палочки Коха (микроорганизмы Mycobacterium tuberculosis) находятся внутри устойчивых к современным препаратам клеток, и уничтожить их можно лишь во время перехода из одной клетки в другую. Именно эта особенность и вызывает сложности при лечении заболевания. Кроме того переход палочек из клетки в клетку настолько краткосрочный, что пациенту приходится проходить многомесячное лечение, чтобы полностью избавиться от недуга.

Новое же средство ученых способно уничтожить сразу все палочки Коха. Антибиотик быстро поражает бактерии Mycobacterium tuberculosis, при этом проникает в клетки, куда ранее не могло проникнуть ни одно другое лекарство. Препарат попадает в патогенные клетки и заставляет бактерии, вызывающие недуг, самоуничтожаться, пишет сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что новейшее лекарство поможет пациенту значительно быстрее справиться с туберкулезом, чем при любых других курсах лечения, передает сайт argumenti.ru.