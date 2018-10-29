2018-10-29T16:29:27+03:00
Общество

Рэпер 50 Cent купил 200 билетов на концерт своего конкурента, чтобы на него никто не пришел

Вражда между 50 Cent и Ja Rule длится с конца 1990-х годов
Александр ДЖУМАЕВ
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50 Cent50 CentФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, выкупил 200 билетов на концерт рэпера Ja Rule, который состоится 9 ноября. Позже Джексон подчеркнул, что сделал это для того, чтобы купленные им места оставались пустыми.

В одной из нескольких провокационных публикаций в своем Instagram, связанных с розыгрышем, 50 Cent отметил, что каждый купленный им билет стоил 15 долларов США. Таким образом, 200 билетов обошлись музыканту в 3000 американских долларов.

Другая публикация, которую Джексон выложил в свой Instagram, представляет собой коллаж с изображением пустых рядов концертного зала, на одном из которых в одиночестве сидит сам рэпер. В подписи к картинке 50 Cent «похвалил» концерт, назвав его «чертовски крутым».

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50 Cent выложил коллаж с изображением пустых рядов концертного зала, на одном из которых в одиночестве сидит сам рэпер
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Стоит отметить, что Ja Rule все же ответил на провокационные посты Джексона. Рэпер опубликовал в своем Instagram фото 50 Cent в образе женщины, сопроводив его ядовитыми комментариями.

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Чтобы отомстить, Ja Rule опубликовал фото 50 Cent в образе женщины
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50 Cent и Ja Rule соперничают с конца 1990-х годов. Утверждается, что поводом для начала вражды стало ограбление Ja Rule в 1999 году в Нью-Йорке, в котором тот обвинил Джексона.

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