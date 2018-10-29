2018-10-29T16:58:14+03:00
Происшествия

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

В настоящий момент информации о погибших нет
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: Twitter/ @michaelh992Фото: Twitter/ @michaelh992
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Днем в понедельник, 29 октября, в центре столицы Туниса прогремел мощный взрыв.

Как сообщает агентство Reuters, речь идет о смертнице, которая привела в действие взрывное устройство в центре города Тунис на проспекте Хабиба Бургибы. Сведения о точном месте взрыва варьируются: утверждается, что ЧП произошло в районе между Муниципальным театром и отелем El Hana

По предварительным данным, пострадали двое человек. Информации о погибших пока не поступало.

Издание Shemshfm сообщает, что взрыв произошел сразу после завершения в центре города митинга. Участники акции протеста выступали против действий тунисской полиции, сотрудники которой застрелили юношу, подозреваемого в контрабанде.

На месте происшествия работают тунисские силовики и сотрудники экстренных служб. Район, где произошел взрыв, оцеплен.

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