В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Днем в понедельник, 29 октября, в центре столицы Туниса прогремел мощный взрыв.
Как сообщает агентство Reuters, речь идет о смертнице, которая привела в действие взрывное устройство в центре города Тунис на проспекте Хабиба Бургибы. Сведения о точном месте взрыва варьируются: утверждается, что ЧП произошло в районе между Муниципальным театром и отелем El Hana
По предварительным данным, пострадали двое человек. Информации о погибших пока не поступало.
Издание Shemshfm сообщает, что взрыв произошел сразу после завершения в центре города митинга. Участники акции протеста выступали против действий тунисской полиции, сотрудники которой застрелили юношу, подозреваемого в контрабанде.
На месте происшествия работают тунисские силовики и сотрудники экстренных служб. Район, где произошел взрыв, оцеплен.