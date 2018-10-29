В Киеве суд обязал антикоррупционное бюро возбудить дело против Яценюка

29 Окт. 23:33 2018-10-29T23:34:19+03:00

Экс-премьера Украины подозревают в злоупотреблении властью, растрате имущества и уклонении от налогов

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано возбудить уголовное дело на бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и действующего министра юстиции страны Павла Петренко. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева.

Как передают «Украинские новости», постановление было вынесено еще 17 октября. Ранее бюро отказалось начать расследование в отношении Яценюка, Петренко и еще одного госслужащего, в связи с чем жалоба и была передана в суд.

Экс-премьеру и главе Минюста вменяют «Злоупотребление властью или служебным положением», «Присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «Легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей».

Яценюк стал премьер-министром Украины в феврале 2014 года после госпереворота. Свой первый кабинет министров он назвал «правительством камикадзе». После досрочных парламентских выборов, в ноябре 2014 года, переизбран на должность премьера. В апреле 2016 года пушел в отставку.