2018-10-30T00:00:03+03:00
Общество

Умер композитор Владимир Бородин

Автор песен «Поздний вечер в Сорренто» и «Ангел-хранитель» Владимир Бородин попал в ДТП в понедельник
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский композитор, автор популярных песен Владимир БородинРоссийский композитор, автор популярных песен Владимир БородинФото: СОЦСЕТИ
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Умер композитор, автор популярных песен Владимир Бородин. Об этом в соцсетях сообщил его соавтор, поэт, продюсер Николай Бирюков.

«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице», - говорится в его аккаунте «ВКонтакте».

Как передает ТАСС, в ночь на понедельник, 29 октября, в автомобиль Бородина на полном ходу въехала фура. Композитор скончался под утро от полученных травм в реанимации. Он так и не пришел в сознание. Похороны состоятся на кладбище в подмосковном Домодедово.

Бородину было 52 года. Он писал музыку для песен, которые исполняли такие звезды российской эстрады, как Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Алексей Глызин. Его «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа», «Ангел-хранитель» стали хитами и навсегда полюбились миллионам слушателей. Также у композитора была совместная концертная программа с его дочерью Марией.

По словам Бирюкова, семье Бородина очень нужна помощь. Он просит по возможности перечислить деньги на счет супруги композитора Татьяны Бородиной.

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