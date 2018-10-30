В Польше обеспокоены возможной нехваткой украинских рабочих в стране

30 Окт. 04:27 2018-10-30T04:31:52+03:00

Поляки опасаются, что в случае упрощения получения виз в Германии, гастарбайтеры из Украины выберут немецкие предприятия

Изменить размер текста: A A

Власти Польши обеспокоены тем, что в скором времени могут лишиться рабочей силы из Украины после того, как рынок труда в Германии станет более доступным. Об этом заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Он отметил, что правительство ФРГ планирует упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в Евросоюз. В Варшаве считают, что в этом случае больше половины украинских гастарбайтеров выберут немецкие компании, пишет RzeczPospolita

«Это огромная угроза для польской экономики. Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Также это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний», - поделился опасениями Инглот.

По его мнению, в случае оттока украинской рабочей силы в польских компаниях вакантными окажутся до 500 тысяч мест, что приведет к снижению объемов производства товаров ширпотреба примерно на 10%.

Как сообщает издание, в третьем квартале 2018 года число иностранцев, которые платят взносы на социальное страхование в Польше, то есть работают на законных основаниях, превысило 569 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - 426 тысяч - являются украинцами. А если к этой цифре добавить украинских нелегалов, то число граждан Украины зарабатывающих на жизнь в Польше может достигать миллиона человек.