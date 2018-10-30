2018-10-30T06:18:48+03:00
Звезды

Лидеру группы Rammstein в Москве вручили бюст Ленина

Тилль Линдерманн принял подарок с улыбкой
Юлия ДИВЕЕВА
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Тилль ЛиндерманнТилль ЛиндерманнФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Фронтмен культовой немецкой группы группы Rammstein Тилль Линдеманн получил в Москве неожиданный подарок от журналистов и поклонников его творчества. Музыканту в преддверии 101-1й годовщины Октябрьской революции преподнесли бюст Владимира Ленина.

«Прекрасный Ленин», - сказал Линдеманн, улыбаясь такому сюрпризу.

В Москву он приехал, чтобы представить свой камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer. Его выступления пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре, передает РИА Новости.

Линдерманн родился и учился в ГДР, где биографию основателя советского государства изучали во всех школах.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, музыкант в прошлом году также приехзжал в Россию с поддержкой своего пожтического сборника «В тихой ночи. Лирика». В интервью "Комсомолке" Линдерманн признался в любви к русской литературе и заявил, что не прочь получить российский паспорт.

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