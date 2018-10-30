Погода в Москве на 30 октября 2018 года: ожидается до 2 градусов тепла

30 Окт. 07:18 2018-10-30T07:18:42+03:00

Во вторник в Москве ожидается от 0 до 2 градусов тепла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Метеорологи обещают переменную облачность в Москве на 30 октября 2018 года

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на вторник, 30 октября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от 0 до +2 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду.

В ночь на среду, 31 октября, температура воздуха составит -4...-2 градуса, переменная облачность, без осадков. Днем — от 0 до 2 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

В ночь на четверг, 1 ноября, вновь ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — от 6 до 8 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что после первого снега, выпавшего в Москве в минувшие выходные, в столицу придет потепление до 11 градусов тепла. В ближайшие ночи в регионе ожидаются по-зимнему серьёзные заморозки до -7 градусов, а ближе к выходным потеплеет.