2018-10-30T10:35:57+03:00
Общество

Умер актер Марат Арипов

Советский и таджикский актер Марат Арипов умер в Душанбе в возрасте 83 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Марат Арипов в фильме "Сыну пора жениться"Марат Арипов в фильме "Сыну пора жениться"Фото: кадр из фильма
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Умер актер Марат Арипов. Ему было 83 года. Об этом сообщили в министерстве культуры Таджикистана. Как передает агентство «Азия-плюс», советский и таджикский актер умер после продолжительной болезни.

Марат Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. Мать актера, Туфа Фазылова, была оперной певицей, актрисой кино, народной артисткой СССР. Арипов принял участие в съемках картин «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц», «Судьба поэта», «Сыну пора жениться» и «Знамя кузнеца». Он стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикской ССР, получив это звание в 21 год.

Окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института и режиссерский факультет ВГИКа. В 1965 году выступил как режиссер фильма «Ниссо», затем снял трехсерийный фильм «Гляди веселей» по мотивам романа Леонида Соловьева «Очарованный принц». Также сыграл там главную роль. В 2008 году получил звание народного артиста Таджикистана.

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