Умный браслет поможет предупреждать врачей о приступе эпилепсии

30 Окт. 10:50 2018-10-30T10:50:50+03:00

Браслет мониторит два основных параметра, характерных для начала приступа эпилепсии – беспорядочное сокращение мышц и повышенный сердечный ритм Фото: скрин с видео

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Нидерландские ученые создали «умный» браслет, способный заметить и предупредить его пользователя о возможном начале приступа эпилепсии. Разработанное устройство должно минимизировать количество смертельных случаев от болезни, контролировать приступы которой почти невозможно.

Браслет мониторит два основных параметра, характерных для начала приступа эпилепсии – беспорядочное сокращение мышц и повышенный сердечный ритм, как только прибор зафиксирует эти признаки, он моментально предупредит хозяина сигналом и передаст данные о состоянии больного и его местоположении в службу спасения.

Эффективность устройства протестировали на 23 пациентах, носивших браслет более 70 ночей. За все время проведения исследования специалисты проанализировали данные о 1826 ночах за которые были зафиксированы 809 приступов, полный отчет ученых опубликован в журнале Neurology. Каждого участника снимали на камеры даже во время сна, чтобы рассчитать вероятность ложных сигналов. По результатам этих тестов браслет доказал свою эффективность, вовремя сообщив о приближающемся приступе в 96% случаев.