2018-10-30T10:50:50+03:00
Наука

Умный браслет поможет предупреждать врачей о приступе эпилепсии

Прибор уже протестирован на добровольцах и доказал свою эффективность
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Браслет мониторит два основных параметра, характерных для начала приступа эпилепсии – беспорядочное сокращение мышц и повышенный сердечный ритмБраслет мониторит два основных параметра, характерных для начала приступа эпилепсии – беспорядочное сокращение мышц и повышенный сердечный ритмФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Нидерландские ученые создали «умный» браслет, способный заметить и предупредить его пользователя о возможном начале приступа эпилепсии. Разработанное устройство должно минимизировать количество смертельных случаев от болезни, контролировать приступы которой почти невозможно.

Браслет мониторит два основных параметра, характерных для начала приступа эпилепсии – беспорядочное сокращение мышц и повышенный сердечный ритм, как только прибор зафиксирует эти признаки, он моментально предупредит хозяина сигналом и передаст данные о состоянии больного и его местоположении в службу спасения.

Эффективность устройства протестировали на 23 пациентах, носивших браслет более 70 ночей. За все время проведения исследования специалисты проанализировали данные о 1826 ночах за которые были зафиксированы 809 приступов, полный отчет ученых опубликован в журнале Neurology. Каждого участника снимали на камеры даже во время сна, чтобы рассчитать вероятность ложных сигналов. По результатам этих тестов браслет доказал свою эффективность, вовремя сообщив о приближающемся приступе в 96% случаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
CBC: Два легкомоторных самолета столкнулись в небе недалеко от Оттавы
ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году
Боевики Талибана* захватили базу правительственных войск в афганской провинции Урузган
Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма
Глава Якутии поделился планами о налаживании в республике собственного производства топлива
На открытие фестиваля «День народного единства» пришли более полумиллиона человек
Власти Гренады отозвали признание самопровозглашенной Республики Косово
Матч Спартак - Урал 4 ноября: Годзюр появится в воротах гостей с первых минут
Шествие «Русский марш» на юго-востоке Москвы завершилось без происшествий
Матч Спартак - Урал: Глушаков начнет матч в запасе "красно-белых"
Киев сильно поспешил с «ответом на российские санкции», задержав сухогруз в порту Мариуполя
Референдум в Новой Каледонии завершился победой противников независимости от Франции
Путин перевел Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа
На Украине умерла облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона
Число жертв непогоды на Сицилии возросло до 12 человек
Умер экс-секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд
МВД Австрии предупредило о 20 тысячах вооруженных мигрантов на боснийско-хорватской границе
Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
В Афганистане погиб мэр американского города
Тигран Кеосаян прокомментировал возможную атаку ботов на сайт «Кинопоиск»
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Путин назвал выставку «Сокровища музеев России» замечательным проектом
На Сицилии из-за наводнения погибли 10 человек
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства