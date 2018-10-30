Стали известны регионы, откуда чаще всего переезжают в Москву

30 Окт. 12:21 2018-10-30T12:21:51+03:00

Желающих переехать в Москву меньше не становится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитический центр ЦИАН изучил поисковые запросы жителей России, связанные к покупкой жилья в столицу

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Результаты исследования поиска квартир в столице за 3 квартал 2018 года опубликовали сегодня специалисты одного из крупнейших сервисов поиска недвижимости ЦИАН.

Оказалось, что 34% просмотров объявлений приходились на жителей регионов. Наибольшей интерес к переезду в Москву проявили жители Санкт-Петербурга (15%), Краснодарского края (9%) и Республики Башкортостан (5,5%).

В топ-10 желающих стать москвичами также вошли жители Республики Татарстан, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Челябинской и Ростовской областей.

Наименьший интерес к переезду проявили те, кто проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.

Аналитики пришли к выводу, что московские объявления чаще просматривали регионы с высокой численностью населения.

Стоит сказать, что близость к столице на интерес к рынку недвижимости повлияла слабо. Объем поисковых запросов из пограничных с Подмосковьем регионов оставил всего 6,2% от общего объема.