2018-10-30T12:22:52+03:00
Политика

В ближайшие два года Великобритания увеличит в два раза расходы на военные нужды

1 миллиард потратят на укрепление ядерного потенциала страны и покупку истребителей-бомбардировщиков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В ближайшие два года Великобритания увеличит в два раза расходы на военные нуждыВ ближайшие два года Великобритания увеличит в два раза расходы на военные нуждыФото: REUTERS
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В ближайшие два года правительство Великобритании увеличит расходы на оборонные нужды страны. Так, планируется потратить £1 млрд (почти $1,3 млрд) до марта 2020 года, чтобы укрепить военный потенциал Соединенного Королевства.

Эта сумма будет выделяться Вооруженным силам постепенно на протяжении двух лет. Так, £200 млн ($256 млн) будут выделены до конца текущего финансового года, а £800 млн ($1 млрд) в течение следующего. Средства выделяются в качестве надбавки к основному оборонному бюджету в в £800 млн.

Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, в марте этого года провел массированную кампанию с целью увеличения военных расходов. По его словам, такое повышение позволит сохранить оборонный потенциал страны. Основная часть надбавки пойдет на укрепление ядерного потенциала Великобритании - программу создания атомных подводных лодок (ПЛАРБ), которые будут оснащены баллистическими ракетами Trident. Сейчас весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках Vanguard, которые находятся на базе ВМС Клайд на северо-западе города Глазго, сообщает газета Financial Times.

Оставшаяся часть выделяемых денег позволит Лондону выполнить обязательства по покупке у США 48 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

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