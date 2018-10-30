2018-10-30T12:59:33+03:00
Политика

Китай и Россия начали сотрудничать в сфере телевидения

Партнерство позволит снимать мультфильмы и художественное кино совместного производства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Китай и Россия начали сотрудничать в сфере телевиденияКитай и Россия начали сотрудничать в сфере телевиденияФото: REUTERS
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Во вторник, 30 октября, в государственной резиденции Дяоюйтай в Китае прошла торжественная церемония по случаю создания совместной ассоциации по сотрудничеству в области телевидения. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России, отметил, что это событие является серьезным этапом в развитии медиаотношений между двумя странами. Он сказал, напомнил, что еще четыре года назад взаимодействие между Китаем и Россией в области кинопоказа равнялась нулю.

- На сегодняшний день мы сотрудничаем не только в области художественного кино, но и в документалистике, мультипликации, в производстве детских передач,- отметил Алексей Волин.

Татьяна Голикова также примет участие и в предстоящем 19-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. На нем запустят онлайн-рубрики гуманитарных связей и сотрудничества между двумя странами на платформе мобильного приложения, сообщает "ТАСС".

Вице-премьер прибыла в Пекин в преддверии делового визита Дмитрия Медведева в Китай, который состоится 5-7 ноября.

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