Новак: заградительные пошлины на экспорт нефти могут применяться только как крайняя мера

30 Окт. 14:01 2018-10-30T14:01:48+03:00

По словам министра энергетики, соответствующие решение примут, если компании не будут выполнять свои обязательства

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Министр энергетики России Александр Новак назвал крайними мерами заградительные пошлины на экспорт нефти. По его словам, такие решения будут приняты, если нефтяные компании не будут выполнять свои обязательства.

"Если цены (на бензин) будут держаться и компании будут выполнять свои обязательства, это значит, что таких экстренных мер не понадобится. Это крайняя мера", - сказал Новак.

Он не назвал альтернативные заградительным пошлинам меры, но подчеркнул, что они будут рассматриваться в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что кабмин планирует удерживать рост цен на бензина уровне инфляции. Он отметил, что в ближайшее время правительство может принять решение о введении заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов.

Кроме того, члены кабмина ранее рассматривали другие потенциальные меры регулирования нефтяного рынка. Так, это может быть лицензирование экспорта нефти при гарантии поставлять определенный объем на внутренний рынок.