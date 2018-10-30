В среду Путин проведет переговоры с президентом Молдавии

30 Окт. 14:13 2018-10-30T14:14:03+03:00

Президенты РФ и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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В среду, 31 октября, президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Глава Молдавии посетит Москву с официальным визитом.

«Тридцать первого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом», - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, ожидается, что главы двух стран будут рассматривать актуальные региональные проблемы.

Напомним, ранее Путин провел встречу с Додоном в Кремле в середине июля. Тогда президент Молдавии заявил, что Молдавия не будет «дружить с Западом против России».