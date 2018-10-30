В среду Путин проведет переговоры с президентом Молдавии
В среду, 31 октября, президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Глава Молдавии посетит Москву с официальным визитом.
«Тридцать первого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом», - сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, ожидается, что главы двух стран будут рассматривать актуальные региональные проблемы.
Напомним, ранее Путин провел встречу с Додоном в Кремле в середине июля. Тогда президент Молдавии заявил, что Молдавия не будет «дружить с Западом против России».