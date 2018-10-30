2018-10-30T18:07:29+03:00
Общество

Госдума может ввести штраф за ложный сигнал о пожаре

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предусматривающий наказание за заведомо ложный вызов пожарных
Алена Басавина
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Ложное сообщение о пожаре может обернуться штрафом в 5 тысяч рублей.Ложное сообщение о пожаре может обернуться штрафом в 5 тысяч рублей.Фото: Артем Килькин
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Поправки в Кодекс об административных правонарушениях сегодня были предложены депутатами во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Законопроект предусматривает штраф в 5 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о пожаре, вызвавшее срабатывание системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей.

В пояснительной записке к документу указано, что предложенные меры помогут в борьбе с недобросовестными гражданами, которые используют пожарные сигнализации в личных целях.

«Дело в том, что частыми являются случаи, когда граждане целенаправленно нажимают на такую сигнализацию заведомо зная об отсутствии пожара (из хулиганских побуждений, с целью навредить конкурентам или проверить ее работоспособность), что приводит к эвакуации и существенным финансовым затратам, в том числе арендаторов, субъектов МСП по причине оттока клиентов», - пояснили депутаты.

На данный момент законопроект уже зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Государственной думы.

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