Госдума может ввести штраф за ложный сигнал о пожаре
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях сегодня были предложены депутатами во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Законопроект предусматривает штраф в 5 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о пожаре, вызвавшее срабатывание системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей.
В пояснительной записке к документу указано, что предложенные меры помогут в борьбе с недобросовестными гражданами, которые используют пожарные сигнализации в личных целях.
«Дело в том, что частыми являются случаи, когда граждане целенаправленно нажимают на такую сигнализацию заведомо зная об отсутствии пожара (из хулиганских побуждений, с целью навредить конкурентам или проверить ее работоспособность), что приводит к эвакуации и существенным финансовым затратам, в том числе арендаторов, субъектов МСП по причине оттока клиентов», - пояснили депутаты.
На данный момент законопроект уже зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Государственной думы.