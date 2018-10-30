30 Окт. 21:50 2018-10-30T21:51:49+03:00

«Нафтогаз Украины» назвал цены на газ для внутренних потребителей после 1 ноября Фото: REUTERS

После повышения стоимости на 23,5%, тысяча кубометров топлива обойдется населению в 8,5 тысячи гривен или $300

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«Нафтогаз Украины» обнародовал цены на газ для внутренних потребителей, которые будут установлены с 1 ноября этого года до 30 апреля 2019-го включительно. Соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба компании.

«Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны (около 300 долларов), для предприятий ТКЭ — 8361,85 гривны (около 297 долларов)… Цены действительны с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Ранее, 19 октября, правительство Украины приняло решение повысить цены на газ для населения на 23,5% в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом. Тогда в Киеве подчеркнули, что другого выхода у кабмина не осталось – отказ выполнить требования МВФ грозил приостановкой финансовой помощи стране и дефолтом.

Также согласно постановлению украинского правительства, цены на газ будут подниматься еще дважды – в 2019 и 2020 годах.