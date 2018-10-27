Украинские власти поднимут цены на газ для населения в три этапа

27 Окт. 18:38 2018-10-27T18:38:05+03:00

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Правительство Украины приняло решение о поэтапном повышении цены на газ для населения в период до 2020 года. Об этом свидетельствует опубликованное кабмином постановление.

В соответствии с документом, с 1 ноября стоимость тысячи кубометров газа для населения вырастет на 23,5% и составит 8550 гривен ($303,2). Кроме того, в дальнейшем планируется еще два повышения цен: примерно до 9851 гривны ($348) за тысячу кубометров с 1 мая 2019 года и до 12313 гривен ($436) с 1 января 2020 года.

Соответствующие формулы расчета цены на газ также приводятся в постановлении правительства.

Комментируя решение кабмина об увеличении стоимости топлива для населения, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что иного выхода у Киева не было – отказ привел бы к прекращению сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолту. Кроме того, глава правительства заявил, что «отстоял» перед МВФ повышение цен на 23,5% вместо 60%, на которых настаивал МВФ. Спорное достижение, так как с учетом запланированного в 2019 и 2020 годах повышения, стоимость газа как раз возрастет на вожделенные 60%.

После решения украинского кабмина о поэтапном увеличении цен на газ МВФ объявил о достижении с Киевом соглашения о новой 14-месячной программе финансовой помощи в формате кредитования stand-by. Она придет на смену предыдущим договоренностям с фондом, срок которых истекает в марте 2019 года. В то же время СМИ также отмечают, что МВФ не отказывался от требования увеличить цены на газ для украинских потребителей на 60%.