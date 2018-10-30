2018-10-30T23:07:26+03:00
Спорт

Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в Дохе и прошли отбор на Олимпиаду-2020

В командном многоборье сборная РФ опередила спортсменок из Китая и уступила американкам
Денис СУХОВ
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Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в Дохе и прошли отбор на Олимпиаду-2020Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в Дохе и прошли отбор на Олимпиаду-2020Фото: REUTERS
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Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро Чемпионата мира, проходившего в Катаре, а также прошли отбор на Олимпиаду-2020 в Токио.

Чемпионат в столице эмирата Дохе включал соревнования в четырех дисциплинах — опорный прыжок, вольные упражнения, а также упражнения на бревне и брусьях. Россиянки Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова набрали в общей сложности 162,863 балла.

Золотые медали чемпионата в четвертый раз достались американским спортсменкам, их команда заработала в общей сложности 172, 629 балла. На третьем месте расположилась сборная Китая с результатом 162,396.

Такой результат позволил сборным США, России и Китая пройти квалификацию на Олимпийский игры 2020 года в Токио.

«Мы стремились отобраться здесь на Олимпийские игры в Токио. Это было для нас главной задачей, и мы ее решили. Нас учили всегда фокусироваться не на ошибках, а на том, что мы сделали хорошо», - отметила двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

В свою очередь старший тренер российской сборной Валентина Родионенко добавила, что команда выполнила свою задачу, но отставание от американских спортсменок было неприемлемым.

«Наши гимнастки сумели выполнить главную задачу: попасть в тройку лучших и завоевать путевку на Олимпиаду. Однако с такой разницей проигрывать американкам мы не имеем права», - цитирует Родионенко ТАСС.

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