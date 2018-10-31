2018-10-31T11:48:12+03:00
Общество

Суд снял арест с имущества Улюкаева для взыскания 130 млн рублей штрафа

Таким образом было удовлетворено заявление службы судебных приставов
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей УлюкаевЭкс-министр экономического развития РФ Алексей УлюкаевФото: REUTERS
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В среду, 31 октября, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу службы судебных приставов о снятии ареста со счетов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Благодаря этого с него можно будет взыскать 130 млн рублей штрафа по делу о взятке.

"Удовлетворить заявление службы судебных приставов о снятии ареста со счетов осужденного Улюкаева", - заявила судья.

Напомним, 15 декабря прошлого года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей. Суд признал его виновным в получении взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере 2 млн долларов.

Для взыскания штрафа необходимо снятие ареста с имущества бывшего министра, заявили судебные приставы. В суде представитель ФССП сообщил, что часть долга с Улюкаева удалось взыскать, и он теперь составляет около 125 млн рублей.

Сам Улюкаев в режиме видео-конференц-связи из колонии сообщил суду свои паспортные данные, суть разбирательства он комментировать не стал, передает ТАСС.

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