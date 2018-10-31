2018-10-31T12:56:22+03:00
Происшествия

При взрыве в здании ФСБ в Архангельске погиб человек, принесший бомбу

Об этом сообщил Национальный террористический комитет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцемВ здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

При взрыве в здании управления ФСБ в Архангельске погиб тот человек, который и принес самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил Национальный террористический комитет.

Напомним, как сообщала «Комсомольская правда», утром в среду, 31 октября, на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, который не был сотрудником ведомства.

«По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что в ходе происшествия пострадали также три сотрудника управления ФСБ, они получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал «КП», что по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виталий Милонов о свердловской чиновнице Ольге Глацких: Заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может
Лукашенко: российская военная база Белоруссии не нужна
Размещение войск США на границе с Мексикой будет стоить более 40 млн долларов
В Москве приступили к активному сносу Ховринской больницы
Ученые зафиксировали восстановление озонового слоя Земли
Иран и "пятерка" намерены разработать экономический план в связи с новыми санкциями США
Самые большие зарплаты в Москве у IT-шников и логистов
Макрон: Евросоюзу необходимо защищаться от Китая, России и США
Россия завершит контракт на поставку в Китай истребителей Су-35 и С-400 в срок
Китай и Россия подпишут соглашение о разработке совместного вертолета в ближайшие полгода
Один на две тысячи: Число магазинов со спиртным сократят в два раза
Анонимам запретят пользоваться мессенджерами
Перед выборами в Конгресс США Facebook заблокировала десятки подозрительных аккаунтов
Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров
Facebook отказал Трампу в размещении предвыборного ролика о «караване мигрантов»
Общественники предложили предложили блокировать в соцсетях сообщества чайлдфри
National Interest: Россия достигает серьезные успехи в противодействии "смертоносному" оружию США
Группа Muse включила Москву в концертный тур 2019 года
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российским истребителем
Москва попала в первую двадцатку самых загрязненных городов Европы
Погода в Москве на 6 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Минздрав перечислил главные факторы риска развития болезней у россиян
Не менее 17 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Испании
Спецслужбы США не выявили взломов избирательной структуры перед выборами
Депутата Рады задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро
В России за шесть лет количество крылатых ракет выросло в 30 раз
Король Бельгии по решению суда сдаст тест на отцовство
Трамп назовет имя постпреда в ООН к концу недели
При взрыве газа в жилом доме в ЕАО пострадали пять человек