При взрыве в здании ФСБ в Архангельске погиб человек, принесший бомбу

31 Окт. 12:02 2018-10-31T12:56:22+03:00

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При взрыве в здании управления ФСБ в Архангельске погиб тот человек, который и принес самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил Национальный террористический комитет.

Напомним, как сообщала «Комсомольская правда», утром в среду, 31 октября, на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, который не был сотрудником ведомства.

«По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что в ходе происшествия пострадали также три сотрудника управления ФСБ, они получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал «КП», что по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».