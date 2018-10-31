Путин восстановил лицензирование автобусных перевозок
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 31 октября. Поправки будут внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
Введено «лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Получить лицензию необходимо в течении четырех месяцев со дня вступления закона.
В отношении видов деятельности обязательных к лицензированию не будут осуществляться плановые проверки в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Проверки будут проводиться в случае приказов во стороны органов государственного надзора.
Согласно документу, мера не коснется автобусов пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил России, «Росгвардии», Следственного комитета РФ.
А также автобусов, которые не используют автомобильные дороги общего пользования.
Закон обязывает водителей транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т и числом сидячих мест (помимо сиденья водителя) более восьми, использовать тахографаы.
Положение вступит в силу через один год. Ранее, как сообщал kp.ru, Госдума начала рассматривать закон о лицензировании автобусных перевозок.