Путин восстановил лицензирование автобусных перевозок

31 Окт. 12:18 2018-10-31T12:18:24+03:00

Положение вступит в силу через один год

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 31 октября. Поправки будут внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Введено «лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Получить лицензию необходимо в течении четырех месяцев со дня вступления закона.

В отношении видов деятельности обязательных к лицензированию не будут осуществляться плановые проверки в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Проверки будут проводиться в случае приказов во стороны органов государственного надзора.

Согласно документу, мера не коснется автобусов пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил России, «Росгвардии», Следственного комитета РФ.

А также автобусов, которые не используют автомобильные дороги общего пользования.

Закон обязывает водителей транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т и числом сидячих мест (помимо сиденья водителя) более восьми, использовать тахографаы.

Положение вступит в силу через один год. Ранее, как сообщал kp.ru, Госдума начала рассматривать закон о лицензировании автобусных перевозок.