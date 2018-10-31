Счетную палату покинут три аудитора

31 Окт. 12:43 2018-10-31T12:43:44+03:00

Заявления о досрочном уходе со своих постов подали Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев

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Три аудитора решили покинуть Счетную палату из-за приглашений на новую работу. Покинуть свои посты намерены Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

В ближайшее время заявления аудиторов рассмотрит президент. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Счетной палаты. На данный момент неизвестно, кто займет места уволившихся аудиторов.

"Мы ждем, когда в соответствии с процедурой, эти кандидатуры будут внесены Советом Федерации и Государственной думой", - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что Владимир Катренко занимался контролем расходования бюджета на исследования, физическую культуру, спорт и социальную политику. Александр Жданьков проверял расходы на международные отношения и оборот имущества за рубежом. Бато-Жаргал Жамбалнимбуев следил, как финансируют из федерального бюджета охрану окружающей среды, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство.