2018-10-31T12:44:04+03:00
Наука

Астрономы рассказали о загадочных радиосигналах в космосе

Ученые зафиксировали необычные радиовсплески
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые уловили в космосе загадочные радиосигналыУченые уловили в космосе загадочные радиосигналы
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Австралийские ученые из Университета Кертина зафиксировали радиосигналы из космоса, источник которых установить пока не удалось. Быстрый радиоимпульс имеет продолжительность в несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космос большого количества энергии. Этот всплеск по объему сопоставим с количеством энергии, которую излучает Солнце за несколько десятков тысяч лет.

Для изучения источника таких энергетических вспышек ученые использовали радиоинтерферометр ASKAP. Инструмент способен фиксировать сигналы на высоких частотах от 700 до 1800 мегагерц. В результате аппарат зафиксировал несколько ярких источников на частоте 1,4 гигагерц. Однако это явление все равно осталось загадкой для специалистов, потому что никакая аппаратура, имеющаяся в распоряжении исследователей, не помогла объяснить такое явление, как расширение зафиксированного импульса, передает телеканал «360».

По одной из версий, эти сигналы могут служить доказательством деятельности инопланетных цивилизаций. По другой - явление вызвала катастрофа в космосе, например, гибель звезды , пишет сайт телеканала «Звезда».

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