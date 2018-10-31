2018-10-31T13:08:23+03:00
Происшествия

Фото подозреваемого во взрыве у здания ФСБ в Архангельске опубликовано СК

17-летний местный житель погиб в результате взрыва. Следствие опубликовало фото подозреваемого во взрыве у здания ФСБ в Архангельской области
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: Twitter/@sledcom_rfФото: Twitter/@sledcom_rf
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В официальном аккаунте Следственного комитета в Twitter появилось фото подозреваемого в совершение теракта в здании ФСБ в Архангельске. Как сообщает ведомство, речь идет о 17-летнем местном жителе.

Взрыв в здании регионального управления Федеральной службы безопасности России в Архангельске произошел утром в среду, 31 октября. Преступник попытался пронести в здание бомбу, однако взрывное устройство взорвалось на входе у металлоискателей. Злоумышленник погиб на месте, а трое сотрудников ФСБ получил ранения различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают силовики и сотрудники экстренных служб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное проникновение боеприпасов». Сотрудники силовых ведомств проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

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