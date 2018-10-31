Фото подозреваемого во взрыве у здания ФСБ в Архангельске опубликовано СК
В официальном аккаунте Следственного комитета в Twitter появилось фото подозреваемого в совершение теракта в здании ФСБ в Архангельске. Как сообщает ведомство, речь идет о 17-летнем местном жителе.
Взрыв в здании регионального управления Федеральной службы безопасности России в Архангельске произошел утром в среду, 31 октября. Преступник попытался пронести в здание бомбу, однако взрывное устройство взорвалось на входе у металлоискателей. Злоумышленник погиб на месте, а трое сотрудников ФСБ получил ранения различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.
На месте происшествия работают силовики и сотрудники экстренных служб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное проникновение боеприпасов». Сотрудники силовых ведомств проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.