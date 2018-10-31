2018-10-31T15:13:15+03:00
Общество

В России запретили рекламировать написание дипломов и диссертаций

Владимир Путин подписал постановление о внесении изменений в закон «О рекламе»
Алена Басавина
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Поправки в закон «О рекламе» опубликованы сегодня на официальном портале правовой информации.Поправки в закон «О рекламе» опубликованы сегодня на официальном портале правовой информации.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Под запрет попала реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, необходимых для прохождения студентами промежуточной и итоговой аттестации.

Поправки в закон «О рекламе» опубликованы сегодня на официальном портале правовой информации. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Отметим, что данный законопроект обсуждали в правительстве еще в середине апреля 2018 года. Тогда Дмитрий Медведев заявил, что запрет призван стимулировать обучающихся к самостоятельному написанию научных работ и росту профессиональных знаний.

"Очень часто в СМИ, в интернете такого рода объявления публикуются. Разумеется, это делается не бесплатно. Это мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов. Студенты и аспиранты должны получать оценку за свои, а не за купленные знания", - заявил тогда Дмитрий Медведев.

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