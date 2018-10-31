2018-10-31T14:08:21+03:00
Общество

«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с МВД

Жительница Уфы обвиняет руководство социальной сети в разглашении личной информации
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
В пресс-службе «ВКонтакте» подчеркнули, что сотрудничество с правоохранительными органами ведется «исключительно в рамках текущего законодательства».В пресс-службе «ВКонтакте» подчеркнули, что сотрудничество с правоохранительными органами ведется «исключительно в рамках текущего законодательства».Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жительница Уфы подала в суд иск о взыскании 100 тысяч рублей с соцсети «ВКонтакте» за разглашение ее личной информации МВД. Иск был подан в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам», – цитирует агентство РИА Новости объединенную пресс-службу судов.

Адвокат Чанышевой Дмитрий Герасимов утверждает, что соцсеть передала полицейским информацию о времени и дате создания страницы девушки, а также IP-адреса и личные данные. Это информация была направлена в Роскомнадзор, котроый, в свою очередь, запросил у Чанышевой сведения о лицах, состоящих в одной из групп «ВКонтакте». Девушка не стала это делать, после чего против нее было возбуждено административное дело. Именно из материалов этого дела она и узнала про запрос МВД.

Этот иск стал первым, поданным к одной из крупнейших социальных сетей России по этому поводу. В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что компания пока не получала уведомлений об иске, а также подчеркнули, что сотрудничество с правоохранительными органами ведется «исключительно в рамках текущего законодательства».

В настоящий момент суд еще не принял решение о принятии иска к рассмотрению.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине отпустили боевика ИГ*, об экстрадиции которого ранее просил Таджикистан
Москвич, отрубивший жене руки, проверял ее на полиграфе
Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
«Не хотим жить в империалистическом мире»: Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США
В Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США
В Подмосковье перевернулся квадроцикл с пьяным водителем и 3-летним ребенком
В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии
Путин заявил, что контракты России на поставку военной техники не направлены против других стран
Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав
Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке
Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудников
Началось голосование на промежуточных выборах в США
Виктория Бэкхем объяснила, почему не будет воссоединяться в туре с группой Spice Girls
"Братик", "хайпанем" и "побазарим": самые частые слова у русских рэперов