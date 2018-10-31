«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с МВД

31 Окт. 14:07 2018-10-31T14:08:21+03:00

В пресс-службе «ВКонтакте» подчеркнули, что сотрудничество с правоохранительными органами ведется «исключительно в рамках текущего законодательства». Фото: Александр ГЛУЗ

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Жительница Уфы подала в суд иск о взыскании 100 тысяч рублей с соцсети «ВКонтакте» за разглашение ее личной информации МВД. Иск был подан в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам», – цитирует агентство РИА Новости объединенную пресс-службу судов.

Адвокат Чанышевой Дмитрий Герасимов утверждает, что соцсеть передала полицейским информацию о времени и дате создания страницы девушки, а также IP-адреса и личные данные. Это информация была направлена в Роскомнадзор, котроый, в свою очередь, запросил у Чанышевой сведения о лицах, состоящих в одной из групп «ВКонтакте». Девушка не стала это делать, после чего против нее было возбуждено административное дело. Именно из материалов этого дела она и узнала про запрос МВД.

Этот иск стал первым, поданным к одной из крупнейших социальных сетей России по этому поводу. В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что компания пока не получала уведомлений об иске, а также подчеркнули, что сотрудничество с правоохранительными органами ведется «исключительно в рамках текущего законодательства».

В настоящий момент суд еще не принял решение о принятии иска к рассмотрению.