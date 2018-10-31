2018-10-31T14:23:25+03:00
Политика

Россия и Украина обменяли задержанные экипажи судов, на очереди - капитаны

Уголовные дела Горбенко и Новицкого надо пересматривать синхронно
Ася РОМАНЧУК
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Возвращение моряков с судна "Норд". ФОТО:пресс-служба главы Крыма Сергея АксеноваВозвращение моряков с судна "Норд". ФОТО:пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова
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Свершилось: спустя семь месяцев моряки арестованного в Украине российского судна «Норд» вернулись домой. Их обменяли на задержанных в России членов экипажа украинского ЯМК-0041. Ступив на родную землю, достали из-за пазухи российский флаг. Триколор они сняли с "Норда" и все это время в незалежной везде носили с собой. Флаг Российской Федерации, который они сняли с судна «Норд» и пронесли с собой через все свои испытания, через все кордоны. И хранили это, как хранили партизаны самую главную святыню в своей жизни, - рассказала радио "Комсомольская правда" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

А вот судьба капитанов до сих пор не решена. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью газете «Известия» отметила, что Украина и Россия должны синхронно пересмотреть уголовные дела капитана «Норда» Владимира Горбенко и капитана ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

- Несколько месяцев мы вели переговоры с украинской стороной с помощью европейского института омбудсменов и его вице-президента Нины Карпачевой. И смогли построить прекрасный диалог. Обмен моряков - результат огромного консолидированного труда. Первый шаг сделан. Надеемся, что наш диалог о возможности прекращения дела в отношении Горбенко также будет успешным. Нам также надо пересмотреть уголовное дело в отношении Виктора Новицкого. Нужно синхронно вести переговоры по этому вопросу, - цитирует издание Москалькову.

Напомним, российское судно «Норд» задержали в Азовском море 25 марта за нарушение порядка въезда в Крым. А капитана обвинили в незаконной ловле рыбы. 4 мая российская сторона арестовала украинский ЯМК-0041 было. Их экипаж также обвинили в незаконной добыче морских биоресурсов.

Но, когда освобожденные российские и украинские моряки встретились на нейтральной стороне для обмена, они обнялись. Потому что люди хотят жить в мире и согласии и они против этого противостояния двух стран.

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