2018-10-31T15:41:02+03:00
В мире

Роухани: Иран не боится новых американских санкций

Президент Ирана отметил, что народ проявит твердость и стойкость перед лицом санкций США, которые он назвал новым этапом "гнета со стороны американцев"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не боится новых американских санкций.

"Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз", — сказал Роухани, чьи слова приводит официальный сайт президента Ирана.

По словам главы государства, народ Ирана проявит твердость и стойкость перед лицом санкций США. Роухани пообещал, что правительство примет все необходимые меры для ликвидации проблем, с которыми может столкнуться народ.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из сделки по ядерной программе Ирана, а также объявил о новых американских санкциях против этой страны. Остальные члены международной "шестерки" международных посредников (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против этого решения Вашингтона.

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