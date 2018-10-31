Роухани: Иран не боится новых американских санкций
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не боится новых американских санкций.
"Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз", — сказал Роухани, чьи слова приводит официальный сайт президента Ирана.
По словам главы государства, народ Ирана проявит твердость и стойкость перед лицом санкций США. Роухани пообещал, что правительство примет все необходимые меры для ликвидации проблем, с которыми может столкнуться народ.
Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из сделки по ядерной программе Ирана, а также объявил о новых американских санкциях против этой страны. Остальные члены международной "шестерки" международных посредников (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против этого решения Вашингтона.