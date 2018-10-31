Орешкин объяснил, почему Россия поднялась в рейтинге Doing Business

31 Окт. 18:34 2018-10-31T18:34:39+03:00

Министр считает, что в ближайшие годы Россия способна войти в топ-20 самых благоприятных стран для ведения бизнеса

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Россия поднялась до 31-й (35-я - в прошлом году) строчки в рейтинге Doing Business-2019 за счет улучшения регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что Россия и дальше будетподниматься в рейтинге Doing Business Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка (ВБ).

«В Doing Business будем продолжать расти, я считаю, что задача на ближайшие годы — вхождение в топ-20, — отметил Орешкин.

По словам министра, для задел для роста нашей страны в рейтинге уже во много создано. Также он отметил, что проведенные реформы уже воздействуют на административные процедуры.

Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business. В этом году наша страна заняла 31-е место; в 2018 году Россия оказалась на 35 позиции.

Отметим, что шесть лет назад Россия находилась на 120-й строчке в этом рейтинге. В мае 2012 года президент России Владимир Путин поставил задачу достичь 20-го места в списке к 2018 году.

Doing business — ежегодное исследование группы Всемирного банка, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 факторов: условия регистраций предприятия и получения разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, простота регистрации собственности и получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, а также доступность процедуры банкротства.