Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД напрямую с банковских карт россиян

31 Окт. 18:31 2018-10-31T18:31:49+03:00

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Глава Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью «Российской газете» заявил, что система взыскания незначительных штрафов ГИБДД приставами в скором времени может быть изменена. Заниматься этим будет центральный аппарат ФССП с использованием государственных электронных сервисов.

Уведомления от приставов водители, вовремя не оплатившие штрафы, будут получать через системы госуслуг. Одновременно сотрудники службы направят запросы в банки, чтобы установить открытые на имя должника счета.

- При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком, – цитирует Аристова «Российская газета.

Чиновник отметил, что при создании данного механизма взыскания штрафов будет использоваться централизованная система, в которой будет содержаться информация обо всех задолженностях, имеющихся у гражданина. Аристов также рассказал, что при подобном взыскании со счета оштрафованного гражданина будет также сниматься и «дополнительная штрафная санкция за необходимость принудительного списания задолженности». Сбор будет составлять 7% от суммы штрафа, причем его сумма не может быть меньше 1000 рублей.

«На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней [с момента передачи штрафа из ГИБДД в ФССП -- КП]. Человек получит уведомление, и если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор», – сказал Аристов. Он отметил, что введение этой системы позволит перейти к экстерриториальному способу взыскания задолженностей