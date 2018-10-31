2018-10-31T19:19:54+03:00
Умные вещи

Яндекс, Mail.ru Group и Rambler пригласили подписать антипиратский меморандум

Церемонию подписания документа между крупнейшими интернет-площадками организует Роскомнадзор
Алена Басавина
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В тексте разрабатываемого документа будет предложено создать единый антипиратский реестр.В тексте разрабатываемого документа будет предложено создать единый антипиратский реестр.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мероприятие, посвященное борьбе с пиратством в интернете, пройдет 1 ноября при поддержке Роскомнадзора. На него заместитель главы надзорного ведомства Вадим Субботин 31 октября пригласил представителей компаний «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler и Rutube.

«Мы приглашаем к подписанию меморандума "Яндекс", Mail.ru Group, Ramler, Rutube. Из правообладателей мы приглашаем в том числе Ассоциацию "Интернет-видео", холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и Национальную медиагруппу", - рассказал ТАСС представиель надзорного ведомства.

По его словам, разработка меморандума на данный момент находится на финальной стадии. Документ станет инструментом для досудебного взаимодействия между правообладателями. В тексте будет предложено создать единый антипиратский реестр.

Известно, что меморандум уже удалось согласовать с «Яндексом» и правообладателями. Несколько месяцев назад поисковая компания получала от Роскомнадзора предупреждение с требованием очистить из выдачи ссылки на пиратский контент.

Такое внимание со стороны ведомства тогда было уделено после появления разногласий между поисковиком и крупными медиахолдингами «Газпром-медиа» (управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3) и “Национальная медиагруппа” (РЕН ТВ, “Пятый канал”).

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